Артезіанську свердловину два роки використовували без документів

За фактом перевищення службових повноважень посадовими особами одного з підприємств смт Чорноморське (Крим) при використанні артезіанської свердловини, не зарахованої на баланс підприємства, порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 365 КК України.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, податківці встановили, що впродовж 2-х років керівництво підприємства використовувало артезіанську свердловину без дозволу на спеціальне водопостачання.

Державі завданий збиток на суму 50 тис. грн. Проводяться заходи, направлені на погашення збитку.

Частина 3 ст. 365 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років.