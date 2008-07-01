Москаль цікавиться у Луценка біографією кримського спікера

Народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ направив депутатське звернення міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ, в якому просить перевірити деякі факти із біографії голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА.

У зверненні депутат посилається на трудову книжку А.ГРИЦЕНКА, у якій «відсутній запис про трудову діяльність з 1980 р. до 1987 р.».

«За інформацією народного депутата, у цей період А.ГРИЦЕНКО міг відбувати покарання на території Російської Федерації за кримінальний злочин», - йдеться у повідомленні прес-служби «Народної Самооборони».

«Згідно з інформацією, що надходить від виборців АР Крим, у них з’являються підозри, що на території РФ ГРИЦЕНКО А.П. притягувався до кримінальної відповідальності», - мовиться у депутатському зверненні Г.МОСКАЛЯ.

Тому депутат просить главу МВС дати доручення «належним чином здійснити перевірку» та повідомити про результати.

*** Біографія А.ГРИЦЕНКА (сайт ВР Криму):

Народився 21 вересня 1958 року в м. Керчі Кримської області Української РСР. Має вищу освіту, у 1989 році закінчив Кримський сільськогосподарський інститут ім. М. І. Калініна за фахом "економіка і організація сільського господарства". Заслужений працівник місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим. Член Партії регіонів.

Свою трудову діяльність розпочав у 1976 році слюсарем Чистопільського відділення "Сільгосптехніка" Ленінського району Кримської області; У 1976 – 1979 роках служив у Озброєних Силах. З 1987 року обіймає керівні посади. 1987 – 1995 р. р. – голова виконкому Чистопільського сільської Ради народних депутатів Ленінського району, у 1995 – 1996 р. р. очолював Постійну комісію Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань місцевого самоврядування і державного устрою, з лютого 1997 до квітня 1998 року – Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим. У 2001 році призначений головою Ленінської районної державної адміністрації. З вересня 2005 року – перший заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Нагороджений орденами "За заслуги" II та III ступеня, орденом Української Православної церкви "Преподобних Антонія та Феодосія Печерських", медалями "За трудову відзнаку", "За сумлінну службу в Прикордонних військах України", Почесною грамотою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міжнародною премією ім. П. Орлика Золотою Зіркою «Честь і Гордість братніх слов`янських народів» і орденом Петра Великого I ступеня Національного комітету громадських нагород Російської Федерації, почесним знаком Європейської академії природних наук – Великим срібним хрестом «За особливі заслуги».

Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим 1994 – 1998 р. р., 1998 – 2002 р. р., 2002 – 2006 р. р., депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим п`ятого скликання від виборчого блоку "Партія регіонів, Кримське республіканське відділення; Партія "Руський блок", Кримська республіканська організація – Блок "За Януковича!".

Одружений. Має сина та дочку.