2 справи порушено проти Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія»

2 кримінальні справи порушено за фактом поширення представниками об’єднання «Народний фронт «Севастополь-Крим-Росія» закликів щодо зазіхань на територіальну цілісність України.

Про це повідомлялося сьогодні під час засіданні колегії Служби безпеки України, де розглядалися результати роботи СБУ за перше півріччя.

Колегія СБУ визначила першочергові заходи щодо подальшої діяльності, серед яких - чільне місце посідає захист конституційного ладу та збереження територіальної цілісності держави.

Зокрема, наголошувалося, що усі матеріали, які стосуються зазіхань на територіальну цілісність, мають здобувати належну правову оцінку та відповідне процесуальне реагування згідно з чинним законодавством, повідомляє прес-центр СБУ.

Попереджено 38 спроб залучення громадян України до співпраці з іноземними спецслужбами.

По лінії охорони державної таємниці порушено 10 кримінальних справ, до кримінальної відповідальності притягнуто 3 особи, до адміністративної - 508.