Старі пісні про головне: Москаль пригадав Гриценку «Сейлем»

Депутат ВР Геннадій МОСКАЛЬ написав відкритий лист голові парламенту Криму Анатолію ГРИЦЕНКУ у зв`язку з його заявами

***Лист друкується без змін, мовою оригіналу

«Председателю Верховного Совета Автономной Республики Крым господину Гриценко А. П.

Так как, в открытом письме, в котором Вы обращаетесь к Министру внутренних дел Украины Луценку Ю.В., Вы упоминаете моё имя, я Вам решил ответить.

Не могу Вас, к сожалению, уважаемый Анатолий Павлович, назвать товарищем, так как в Автономной Республике Крым остался один товарищ – это Грач Леонид Иванович, а все остальные, находящиеся сегодня при власти в Крыму, к моему сожалению, – господа.

В данном открытом письме Вами названа целая серия резонансных убийств, совершённых на территории Крыма, и это убийства высоких должностных лиц Республики: первого заместителя Председателя Совета министров Автономной Республики Крым А. Сафонцева, председателя Фонда имущества Автономной Республики Крым А. Головизина, первого заместителя министра курортов и туризма Автономной Республики Крым Д. Гольдича, генерального директора объединения "Крымтеплокоммунэнерго" В. Кузина, руководителя производственного объединения "Крымгаз" А. Синельника, советника Председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым И. Меметова и других, которые произошли в средине и в конце 90-х годов.

Вы обращаетесь с просьбой к руководству Министерства внутренних дел Украины, как можно быстрее раскрыть данные преступления, но, уважаемый Анатолий Павлович, побойтесь Бога и памяти тех людей, которые пострадали от рук бандитов. Кто являлся заказчиком, кто занимался непосредственно расстрелами, обо всём этом прекрасно осведомлён Ваш друг и "правая рука" депутат Верховного Совета АР Крым Александр Мельник, который был, к тому же, активным участником преступной группировки "Сейлем". Поэтому, Вами лично направлялись жалобы в Генеральную прокуратуру Украины относительно оперативных бригад откомандированных Министерством внутренних дел Украины в АР Крым, и, которые документировали преступную деятельность Александра Мельника, именно в те годы, о которых Вы упоминаете в Вашем открытом письме.

Анатолий Павлович! Будьте до конца откровенны! В 1997 году Вас избрали Председателем Верховного Совета АР Крым по указанию того же "Сейлем", политической "крышей" которого, стала "Партия экономического возрождения Крыма", что говорит о том, что Вы являетесь ставленником криминальных авторитетов Шевьева и Воронкова. На политбюро "ПЭВК" утверждали, кого нужно убить, кого нужно расстрелять, кого "закатать в асфальт".

Почему Вы сегодня молчите о судьбе жителя г. Симферополь Черникова, который после дачи ним показаний против Александра Мельника, был похищен из дома, впоследствии убит и следы этого преступления скрыты.

Сегодня Вы, являясь ставленником "Сейлем", требуете от Министерства внутренних дел Украины предоставить Верховному Совету АР Крым "план конкретных мероприятий, направленных на раскрытие резонансных преступлений в АР Крым".

Вы, наверное, имеете желание, чтобы Вам рассказали, когда и при каких обстоятельствах будет задержан Александр Мельник? К сожалению, на этот вопрос Министерство внутренних дел Украины ответит Вам предоставлением конкретных действий по нейтрализации уголовного элемента в АР Крым, в том числе, и в Верховном Совете АР Крым.

Народный депутат Украины, первый заместитель Председателя Комитета Верховного Совета Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Г.Москаль».