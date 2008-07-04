Експерт: тези Партії регіонів про російську мову - лише агітаційний хід

Партія регіонів повинна заявити про необхідність виведення з території України Чорноморського флоту Росії. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції у Києві директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН, аналізуючи конституційні ініціативи Партії регіонів.

“Партія регіонів виступає за закріплення в Конституції України позаблокового статусу нашої держави. Я не вірю у щирість таких намірів цієї політичної сили. Тому що позаблоковість вимагає виведення іноземної військової бази з території Україна – йдеться про Чорноморський флот РФ. Я не бачив жодної заяви Партії регіонів з цього приводу”, - пояснив свою точку зору Ю.РУБАН.

Експерт також проаналізував ініціативу Партії регіонів з приводу надання російській мові статусу другої державної в Україні.

“Судячи з тексту проекту Основного Закону від Партії регіонів, можна зробити висновок, що навряд чи тези про введення російської мови як другої державної отримують підтримку у нинішнього складу Верховної Ради – і “регіони” це прекрасно розуміють. Насправді, це такий собі пропагандистський, агітаційний хід, що зроблений напередодні ймовірних позачергових парламентських виборів. У зв’язку з цим, Партія регіонів хоче “підстрахувати” свій виборчий блок та мобілізувати виборців”, - наголосив Ю.РУБАН.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів 1 липня презентувала проект закону «Про внесення змін до Конституції України».

Цим законопроектом передбачено в Конституції закріпити позаблоковий статус України, а також неможливість розміщення на території держави військових баз інших країн і надати російській мові статусу державної.