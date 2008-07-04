Ющенко став на бік кримського парламенту у суперечці з Кабміном

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів від 18 червня 2008 року про призначення Миколи ІЛЛІЧОВА заступником міністра внутрішніх справ України - начальником головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.

Про це йдеться в Указі Президента. Президент вважає, що це розпорядження видане Кабміном всупереч Конституції України.

У документі зазначено, що Верховна Рада Криму 18 червня відповідно до наданих Конституцією Автономної Республіки Крим повноважень ухвалила рішення про відмову в погодженні призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в АР Крим.

Президент вважає, що за таких обставин призначення Кабміном М.ІЛЛІЧОВА на посаду здійснене всупереч вищезазначеним нормам, а отже, в порушення частини третьої статті 113 Основного Закону держави, яка зобов`язує уряд керуватися у своїй діяльності Конституцією та законами України і яка за частиною третьою статті 8 Основного Закону держави є нормою прямої дії.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня міністр підписав подання на ім`я прем`єр-міністра України про призначення в.о. начальника кримської міліції М.ІЛЛІЧОВА заступником міністра МВС України – начальником Головного управління кримської міліції. Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що всі завдання, покладені на М.ІЛЛІЧОВА, виконуються, про що свідчать результати роботи, зокрема, у сфері боротьби з корупцією.

18 червня Верховна Рада Криму відмовилася узгодити призначення генерал-майора М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму. Того ж дня Кабмін призначив М.ІЛЛІЧОВА на цю посаду.

20 червня Президія Верховної Ради Криму звернулася до Президента з проханням припинити дію законодавчого акту Кабінету міністрів про призначення М.ІЛЛІЧОВА.