Секретар РНБО хоче негайно освоювати Чорноморський шельф

Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА переконана, що невідкладне освоєння Чорноморського шельфу відверне загрозу національній безпеці держави в енергетичній сфері.

Про це вона заявила в своїй статті для газети "Дзеркало тижня" (№ 25 (704) 5-11 липня 2008 року).

«Невідкладне освоєння вуглеводневого потенціалу континентального шельфу Чорного моря дасть змогу уже найближчим часом відвернути існуючу загрозу національній безпеці України в енергетичній сфері», - заявила Р.БОГАТИРЬОВА.

Секретар РНБО також відзначила, що невідкладне освоєння шельфу дозволить уникнути критичної залежності України від поставок вуглеводнів із одного джерела - Російської Федерації. «Так, лише за консервативною, тобто на основі жорстких фактів, оцінкою світових і національних фахівців, потенційні запаси вуглеводнів на шельфі становлять 1,6 млрд. тонн умовного палива», - підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА.

При цьому вона зазначила, що національні можливості при розробці континентального шельфу майже не використовуються, оскільки державним компаніям бракує належних фінансових та технічно-технологічних ресурсів для здійснення такого масштабного проекту.