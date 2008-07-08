У міськраді Севастополя створено депутатську групу «Єдиний Центр»

У Севастопольській міськраді сьогодні зареєстровано повідомлення про створення депутатської групи „Єдиний Центр” у складі 5 депутатів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат міськради Олексій КИСЕЛЬОВ.

За інформацією депутата, як заявлено, основними цілями даної групи буде налагодження конструктивної взаємодії між міською радою і міською державною адміністрацією з метою невідкладного вирішення питань соціально-економічного характеру в інтересах городян, робота над проектом закону про статус міста Севастополя, сприяння політичному діалогу між різними політичними силами для збереження політичної стабільності у місті.

Як зазначив О.КИСЕЛЬОВ, до складу групи увійшли представники трьох депутатських фракцій міськради, а саме від таких фракцій, як „Наш дім - Севастополь”, „Народна опозиція” і „За Севастополь”. Двоє з п’яти депутатів є безпартійними.