Росії не дадуть розгулятись на День ВМС?

Святкування Дня Військово-морських сил Російської Федерації у Севастополі повинно відбутися у повній відповідності до вимог українського законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ, коментуючи позицію української сторони щодо проведення 27 липня у Севастополі святкування Дня ВМС РФ.

Він, зокрема, зауважив, що російська сторона на сьогодні не дотрималася встановленого тримісячного терміну щодо погодження питань стосовно святкування з центральними органами влади України. “Нота російської сторони надійшла дещо пізніше цього терміну”, - зазначив В.КИРИЛИЧ.

У зв’язку з цим він зауважив, що питання проведення таких масштабних заходів із залученням особового складу, озброєння і техніки регулюється відповідною постановою Кабінету міністрів України 2003 року.

“Залучення військовослужбовців, військової техніки і озброєння в рамках святкування Дня ВМС Росії у Севастополі може бути виключно у місцях дислокації, базування компонентів ЧФ”, - підкреслив В.КИРИЛИЧ.

Говорячи про причини таких обмежень, речник МЗС наголосив на вимогах дотримання українського законодавства з огляду на безпеку громадян України.