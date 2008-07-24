Ющенко хоче бути щирим з Росією: її флот виведуть у 2017 році

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає правильним вже зараз розпочати переговори з Російською Федерацією щодо виведення у 2017 році Чорноморського флоту з території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він підкреслив, що переговори потрібно розпочинати заздалегідь, оскільки процедура передислокації Чорноморського флоту займе дуже багато часу. «Я переконаний, що це необхідно робити заздалегідь. Робити заздалегідь – це не означає передчасно», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він назвав жестом доброї волі України те, що вона дозволила російському флоту перебувати до 2017 року на території України, не зважаючи на пряму заборону української Конституції щодо розміщення іноземних військових формувань на своїй території.

Президент підкреслив, що необхідно чесно говорити про те, що Конституція України має бути виконана, і «всілякі маневри, всілякі політичні інтриги, які принижують роль та місце Конституції, на мій погляд, є непродуманими і безперспективними і працюють проти державних національних інтересів».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що розуміє, що його слова можуть по-різному трактуватись, але Президент як гарант Конституції мусить говорити про ці речі. «Виходячи з того, що норма Конституції має імперативний запис, виходячи з того, що ці відносини регулюються окремим двостороннім документом, який передбачає присутність російського флоту до 2017 року, на мій погляд, тема започаткування переговорів щодо перспективи виведення Чорноморського флоту з української території повинна стати на порядок денний наших відносин. Ми це питання повинні почати обговорювати, якщо ми хочемо бути коректними і щирими у відносинах один з одним», - сказав Президент України.