Грач: якщо Україна вступить до НАТО, Крим вийде з України

Лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ прогнозує, що якщо Україна вступить в НАТО, Крим “не погодиться залишитися” у складі цієї країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Л.ГРАЧА, про це депутат заявив в ефірі однієї з радіостанцій.

”Політичні прогнози, засновані на настроях кримчан, такі: політика ЮЩЕНКА, направлена на втягування України в НАТО, матиме альтернативу. Кримчани ніколи не погодяться залишитися у складі України, якщо вона буде втягнута в НАТО. І це – альтернативний крок народу Криму, який практично вже дозрів для цього. Весь народ не можна взяти в оточення, переселити, розстріляти”, - сказав Л.ГРАЧ.