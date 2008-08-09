Чемпіонат світу з міні-футболу серед поліцейських пройде в Криму

З 16 по 22 серпня у Сімферополі під егідою міжнародної спортивної поліцейської асоціації WISPA відбудеться IX чемпіонат світу серед поліцейських з міні-футболу.

Як повідомляє прес-служба МВС, у турнірі змагатимуться понад 20 команд-учасниць.

Засновник та президент міжнародної організації WISPA Люк БОРЛОН висловив переконання, що "футбольне дійство у Криму стане надзвичайною подією з чудовою атмосферою, адже там зустрінуться правоохоронці з 5 континентів заради професіоналізму, спорту, культури і дружби".

Президент міжнародної організації WISPA сподівається, що в Україні відбудеться один з найкращих за весь період проведення чемпіонат WISPA.