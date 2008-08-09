Чемпіонат світу з міні-футболу серед поліцейських пройде в Криму
13:00, 09 серпня 2008Крым
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Змагатимуться понад 20 команд-учасниць
З 16 по 22 серпня у Сімферополі під егідою міжнародної спортивної поліцейської асоціації WISPA відбудеться IX чемпіонат світу серед поліцейських з міні-футболу.
Як повідомляє прес-служба МВС, у турнірі змагатимуться понад 20 команд-учасниць.
Засновник та президент міжнародної організації WISPA Люк БОРЛОН висловив переконання, що "футбольне дійство у Криму стане надзвичайною подією з чудовою атмосферою, адже там зустрінуться правоохоронці з 5 континентів заради професіоналізму, спорту, культури і дружби".
Президент міжнародної організації WISPA сподівається, що в Україні відбудеться один з найкращих за весь період проведення чемпіонат WISPA.
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