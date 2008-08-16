8 туристів заблукали в горах Криму

У Криму рятувальники врятували вісім туристів, які заблукали в горах, в тому числі двох дітей (2000 і 2002 років народження).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, вчора ввечері надійшла інформація про те, що на горі Аю-Даг знаходиться група відпочивальників, які вийшли на важко прохідні скельні схили, і не можуть самостійно спуститися.

На місце події виїхали співробітники гірничорятувальної служби. Вони за допомогою альпіністського спорядження транспортували туристів по скельному рельєфу до дороги. Усього врятовані 8 чоловік, серед туристів, зокрема, жителі Києва і Тюмені.