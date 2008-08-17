У Криму горів ліс

У Криму у суботу біля с. Тополі Бахчисарайського району виникла степово-лісова пожежа.

Як повідомляє Міністерство з питань надзвичайних ситуацій, підрозділами Державної пожежної охорони, працівниками та технікою лісництва пожежу на площі близько 25 га (8 га - верхова та 17 га - низова) локалізовано.

Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.