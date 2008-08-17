У Криму горів ліс
10:23, 17 серпня 2008Крым
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Жертв та постраждалих немає
У Криму у суботу біля с. Тополі Бахчисарайського району виникла степово-лісова пожежа.
Як повідомляє Міністерство з питань надзвичайних ситуацій, підрозділами Державної пожежної охорони, працівниками та технікою лісництва пожежу на площі близько 25 га (8 га - верхова та 17 га - низова) локалізовано.
Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.
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