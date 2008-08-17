Погода в Криму на 18-19 серпня

У Сімферополі вдень +37°

18 серпня (понеділок) у Криму без опадів, 19 серпня (вівторок) - дощ, повідомляє Український Гідрометцентр. 18-19 серпня вночі 18-23°, 18 серпня вдень 32-37°, 19 серпня вдень 31-36°. За прогнозами gismeteo, в Алушті 18-19 серпня вдень 30-32°. В Ялті 18 серпня вдень 31-33°, 19 серпня - 32-34°. В Євпаторії 18 серпня вдень 32-34°, 19 серпня - 31-33°. У Феодосії 18 серпня вдень 30-32°, 19 серпня - 32-34°. У Сімферополі 18-19 серпня вдень 35-37°. У Севастополі 18-19 серпня вдень 27-29°. У Керчі 18-19 серпня вдень 28-30°.

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