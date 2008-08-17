Погода в Криму на 18-19 серпня
11:00, 17 серпня 2008Крым
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У Сімферополі вдень +37°
18 серпня (понеділок) у Криму без опадів, 19 серпня (вівторок) - дощ, повідомляє Український Гідрометцентр. 18-19 серпня вночі 18-23°, 18 серпня вдень 32-37°, 19 серпня вдень 31-36°.
За прогнозами gismeteo, в Алушті 18-19 серпня вдень 30-32°.
В Ялті 18 серпня вдень 31-33°, 19 серпня - 32-34°.
В Євпаторії 18 серпня вдень 32-34°, 19 серпня - 31-33°.
У Феодосії 18 серпня вдень 30-32°, 19 серпня - 32-34°.
У Сімферополі 18-19 серпня вдень 35-37°.
У Севастополі 18-19 серпня вдень 27-29°.
У Керчі 18-19 серпня вдень 28-30°.
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