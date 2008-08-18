«Ялта-Інтурист» визначила переможців «трьох вісімок»

Готель «Ялта-Інтурист» визначив переможців конкурсу «08.08.08. Чудеса починаються!», присвяченого магічному поєднанню трьох вісімок в даті 8 серпня 2008 року.

В рамках конкурсу всім закоханим парам пропонувалося надіслати на сайт готелю свою історію кохання або знайомства. Подарунком за найоригінальнішу історію став сертифікат на вісім днів в готелі «Ялта-Інтурист».

У конкурсі перемогли Оксана і Володимир Олейник. Пара отримала сертифікат на week-end в готелі «Ялта» і подарунки-сюрпризи, серед яких подорож на яхті до замку «Ластівчине гніздо», вечеря в італійському ресторані, квитки на концерт Бориса Моїсеєва та інше.