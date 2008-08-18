Двоє людей загинуло в ДТП у Криму (фото)
10:31, 18 серпня 2008Крым
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ВАЗ врізався в автобус
Двоє людей загинуло в дорожньо-транспортній пригоді в Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, аварія сталася напередодні в Бахчисарайському районі автономії. Автомобіль ВАЗ-2106 виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в автобус ПАЗ (без пасажирів).
Загинули водій і пасажир легкового автомобіля. Ще двоє людей дістали травми, вони доставлені в лікарню.
Фото прес-служби ДАІ в Криму
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