Двоє людей загинуло в ДТП у Криму (фото)

Двоє людей загинуло в дорожньо-транспортній пригоді в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, аварія сталася напередодні в Бахчисарайському районі автономії. Автомобіль ВАЗ-2106 виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в автобус ПАЗ (без пасажирів).

Загинули водій і пасажир легкового автомобіля. Ще двоє людей дістали травми, вони доставлені в лікарню.

Фото прес-служби ДАІ в Криму