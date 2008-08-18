В Євпаторії врятовано білоруських любителів поплавати на матрацах
10:42, 18 серпня 2008Крым
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Курортники звали на допомогу
В Євпаторії двоє громадян Білорусії на відстані більш як 0,5 кілометрів від берега перекинулися на надувному матраці в Чорному морі.
Як говориться в повідомленні прес-служби Головного управління МНС України в Криму, білоруси почали звати на допомогу.
Співробітники водолазно-рятувальної станції МНС вийшли в море на човні і врятували любителів поплавати на матрацах. Медична допомога білорусам не знадобилася.
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