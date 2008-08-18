Оздоровниці Криму перевірить спецгрупа

Міністерство охорони здоров`я України планує створити спеціальну робочу групу для перевірки та аналізу стану санаторно-курортних закладів Криму.

Як повідомляє прес-служба МОЗ України, до складу групи ввійдуть як керівники охорони здоров`я, так і представники юридичного департаменту, прокуратури, КРУ, екологічних організацій.

"Саме вона (група - УНІАН) повинна після глибокої перевірки вирішити, які оздоровниці мають право на існування, які потребують державних або приватних інвестицій, а які не мають бази, яка забезпечувала б належний рівень лікування і утримання хворих, отже, є економічно невигідними", - йдеться у повідомленні прес-служби.

За підсумками цієї перевірки, які будуть привселюдно оголошені наприкінці року на державному рівні за участю кримських керівників, представників політичних партій, депутатів, прийматимуться рішення по кожному конкретному закладу і визначенню спільної стратегії розвитку санаторно-курортного комплексу.

Міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ заявив, "на жаль, багато в чому ми втратили позиції головної оздоровниці величезної країни саме внаслідок неправильного напряму, у якому санаторний комплекс розвивався до останнього часу".

У МОЗ України вважають, що сьогодні основною проблемою кримських санаторіїв є боротьба за землю. "Тільки за півроку на ПБК порушено близько 150 судових справ з земельних питань, і завдання Міністерства охорони здоров`я та уряду країни врегулювати механізм вирішення як територіальних спорів, так і питань рентабельності санаторних закладів і забезпечення якості медичної допомоги в них. Ще однією проблемою є незаповненість багатьох санаторіїв, і тоді є привід задуматися про доцільність їх роботи", - говориться у повідомленні.