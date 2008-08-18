Севастополець вижив після падіння зі скелі висотою 15 метрів

У Севастополі альпіністи МНС врятували чоловіка, котрий на мисі Фіолент, під час підйому вгору зірвався зі скелі висотою 15 метрів.

Як повідомляє прес-служба МНС, місцевий житель, 1950 року народження, отримав при цьому травми середньої важкості.

На місце події прибули працівники дислокованого у місті гірського пошуково-рятувального пункту МНС, які з використанням спеціального спорядження підняли постраждалого, надали йому невідкладну медичну допомогу та передали лікарям „швидкої”.