Севастополець вижив після падіння зі скелі висотою 15 метрів
13:18, 18 серпня 2008Крым
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МНСники передали чоловіка лікарям
У Севастополі альпіністи МНС врятували чоловіка, котрий на мисі Фіолент, під час підйому вгору зірвався зі скелі висотою 15 метрів.
Як повідомляє прес-служба МНС, місцевий житель, 1950 року народження, отримав при цьому травми середньої важкості.
На місце події прибули працівники дислокованого у місті гірського пошуково-рятувального пункту МНС, які з використанням спеціального спорядження підняли постраждалого, надали йому невідкладну медичну допомогу та передали лікарям „швидкої”.
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