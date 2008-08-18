АМКУ оштрафував Севастопольський морський торговельний порт

Севастопольське міське відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) оштрафувало державне підприємство «Севастопольський морський торговельний порт» на 5 тис. грн. за зловживання монопольним становищем.

Як повідомляє прес-служба АМКУ, відділення встановило, що підприємство, надаючи послуги стоянки судів, безпідставно застосовувало різні умови до рівнозначних угод з суб`єктами господарювання. «Зокрема, крім портового збору товариство включило до вартості стоянки одному підприємцю частину витрат ДП на ремонт даного причалу порту, тоді як іншим підприємцям не включило цих витрат», - йдеться у повідомленні.