Джемілєв: Збройний конфлікт у Криму може статися у будь-який час

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ вважає, що збройний конфлікт у Криму може статися у будь-який час.

"Слід узяти до уваги, що основним аргументом Росії для вторгнення до Грузії було нібито те, що там порушують права російських громадян. В Україні, і в Криму зокрема, незаконно роздають російські паспорти. Людей з російськими паспортами в автономії десятки тисяч. Враховуючи це, певна річ, можна розіграти такий сценарій. Тобто російські шовіністичні організації починають діяти. Україна, у свою чергу, робить якісь заходи, і ззовні зчиняється галас про грубе порушення прав російських громадян. І ось вам, будь ласка, – нова Осетія. І війська вводити не потрібно. Тут же Чорноморський флот", - заявив М.ДЖЕМІЛЄВ.

На його думку, збройний конфлікт "може статися у будь-який час, коли в Кремлі вирішать, що потрібно почати". "Адже тут (у Криму) дуже багато проросійських організацій. Є так зване новоросійське козацтво. І ось, наприклад, надходить команда про те, що давайте, хлопці, починайте працювати. І вони роблять те, що потрібно", - заявив лідер Меджлісу.

Він вважає, що потрібно провести моніторинг стану з громадянством. "І перевірити російські консульства на предмет відповідності українському законодавству. Адже стати громадянином іншої країни можна тільки у разі виходу з українського. Якщо є порушення, такі консульства має бути закрито. А, по-друге, слід розібратися з тими людьми, які вже мають два паспорти. Люди мають визначитися, залишитися з російським чи з українським паспортом. Якщо вони нададуть перевагу громадянству Росії, слід розібратися з їх правовим статусом на території України, на якій підставі вони тут перебувають. І останнє. Скільки вже на засіданні Радбезу (РНБО) і НАЛИВАЙЧЕНКО (в.о. глави СБУ), і в інших структурах висловлювали занепокоєння діяльністю явно антидержавних російських організацій у Криму, але жодного кроку, нічого не зробили", - говорить М.ДЖЕМІЛЄВ.

За матеріалами інтерв`ю «ПіК України»