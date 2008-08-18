Генштаб перевірить у Криму ступінь готовності частин ВМС

Запланована поїздка генерал-лейтенанта

19 серпня тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Ігор РОМАНЕНКО перевірить в Криму ступінь готовності частин Військово-Морських Сил та Повітряних Сил до виконання завдань за призначенням. Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, зокрема, І.РОМАНЕНКО здійснить перевірку у Севастополі, Саках і Перевальному. Управління прес-служби Міністерства оборони України організовує поїздку представників ЗМІ до Криму. Акредитація обов’язкова.

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