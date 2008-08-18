Посуха загрожує врожаю кавунів

Вже впродовж декількох тижнів на території України зберігається посушлива погода, що викликає серйозне занепокоєння у виробників плодоовочевої продукції.

За інформацією проекту ”Агроогляд: овочі і фрукти”, на сьогодні, в першу чергу, б`ють на сполох виробники баштанних культур.

За словами фермерів, через спеку врожай на полі буквально згорає.

На думку учасників ринку, якщо погода найближчим часом не зміниться, урожай динь і кавунів знизиться, що може призупинити падіння цін на цей продукт.