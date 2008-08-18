Посуха загрожує врожаю кавунів
19:26, 18 серпня 2008Крым
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Фермери б`ють на сполох
Вже впродовж декількох тижнів на території України зберігається посушлива погода, що викликає серйозне занепокоєння у виробників плодоовочевої продукції.
За інформацією проекту ”Агроогляд: овочі і фрукти”, на сьогодні, в першу чергу, б`ють на сполох виробники баштанних культур.
За словами фермерів, через спеку врожай на полі буквально згорає.
На думку учасників ринку, якщо погода найближчим часом не зміниться, урожай динь і кавунів знизиться, що може призупинити падіння цін на цей продукт.
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