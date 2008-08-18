Погода в Криму на 19-20 серпня

19 серпня у північних, центральних, вночі в Одеській та Миколаївській, а вдень і у Харківській області місцями грози, подекуди шквали 15-20 м/с.

19-21 серпня у південних, східних, центральних (крім Вінничини) областях та в Криму, а 19 серпня і у більшості районів північних областей утримається надзвичайно висока пожежна небезпека, повідомляє Український Гідрометцентр.

19-21 серпня в Криму без опадів. 19-20 серпня вдень 30-35°, 21 серпня вдень 33-38°.

За прогнозами gismeteo, в Алушті 19-20 серпня вдень 29-31°.

В Ялті 19 серпня вдень 31-33°, 20 серпня вдень 32-34°.

В Євпаторії 19 серпня вдень 27-29°, 20 серпня вдень 28-30°.

У Сімферополі 19 серпня вдень 31-33°, 20 серпня вдень 32-34°.

У Севастополі 19 серпня вдень 26-28°, 20 серпня вдень 27-29°.

У Керчі 19-20 серпня вдень 30-32°.