Троє осіб загинуло внаслідок дорожньої аварії у Криму

Троє осіб загинуло внаслідок дорожньої аварії на автошляху Армянськ - Сімферополь в Криму.

Як повідомили у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася біля с. Гришине Первомайського району.

Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули водій та пасажири легковика.

Всього за добу на території України зареєстровано 183 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинуло 26 осіб та 235 - травмовано.