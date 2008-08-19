Троє осіб загинуло внаслідок дорожньої аварії у Криму
08:19, 19 серпня 2008Крым
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ДТП на автошляху Армянськ-Сімферополь
Троє осіб загинуло внаслідок дорожньої аварії на автошляху Армянськ - Сімферополь в Криму.
Як повідомили у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася біля с. Гришине Первомайського району.
Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули водій та пасажири легковика.
Всього за добу на території України зареєстровано 183 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинуло 26 осіб та 235 - травмовано.
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