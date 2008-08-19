ДТП у Криму: згоріла іномарка, загинула одна людина

У Криму на 86-му кілометрі автодороги Сімферополь-Феодосія в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю двох автомобілів загинула одна людина й згоріла машина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, автомобіль ВАЗ-21099 виїжджав на дорогу й зіткнувся з автомобілем «Субару» з чотирма пасажирами. Після зіткнення виникло загоряння іномарки, пасажири машини не постраждали. Вогнем «Субару» знищено повністю, повідомили в кримському Главку МНС.

У результаті ДТП загинув водій ВАЗа й постраждала пасажирка цього авто. Вона знаходиться у важкому стані.