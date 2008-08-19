Рабство тварин процвітає в Криму

Представники екологічної громадськості заявляють про масові факти знущання в Криму над тваринами із боку пляжних фотографів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заступник голови Кримської республіканської асоціації «Екологія і Світ» Андрій АРТОВ заявив, що в ході серпневих рейдерів, проведених у Ялті, Алушті й на плато гори Ай-Петрі, екологи виявили десятки фактів експлуатації тварин: левенят, мавп, удавів, сов, орлів, яструбів, папуг і т.д.

«Ми спостерігаємо посилення процесів експлуатації диких тварин - як тварин, що проживають у Криму, так і тварин, ввезених до України. Цей процес можна назвати рабством», - сказав А.АРТОВ.

За його словами, практично в усіх пляжних фотографів відсутні мінімальні необхідні для роботи з тваринами документи – дозвіл Рескомприроди АРК і дозвіл ветеринарної служби.

Екологи й представники місцевої влади заявляють, що «пляжні» тварини знаходяться в жахливому стані: крокодилам заклеюють роти скотчем, левенят обколюють заспокійливими засобами, мавпам виривають ікла, сов струшують протягом дня, щоб вони не засинали. «Тварини всі змучені», - зазначив секретар інспекції з благоустрою Алушти Сергій ДАНИЛІН.

У свою чергу голова Постійної комісії Верховної Ради Криму з правових питань, правопорядку та надзвичайних ситуацій Людмила ЛУБІНА назвала те, що відбувається з тваринами на пляжах Криму, «середньовічними тортурами». «Це абсолютно дикі речі. Тварини страждають, мучаться, вмирають», - сказала Л.ЛУБІНА.

Вона зазначила, що хоча є ряд нормативно-правових актів, але в Криму вони, як правило, не виконуються. «Правоохоронні, наглядові та контролюючі органи працюють погано», - підкреслила голова Постійної комісії ВР АРК із правових питань, правопорядку й надзвичайних ситуацій. Виконавчі органи влади повинні виконувати закон України й постанову Верховної Ради Криму, що регулюють поводження з тваринами, заявила Л.ЛУБІНА.

На думку А.АРТОВА, вже склалася ціла система – виловлювання тварин, продаж підприємцям і подальша експлуатація тварин на пляжах і набережних курортних регіонів Кримського півострова. А.АРТОВ зазначив, що екологи боротимуться за те, щоб наступного року на пляжах Криму не було фотографів із тваринами. «Наша позиція така: органи влади повинні цю справу припинити, щоб наступного року майбутній сезон (курортний сезон – УНІАН) у нас взагалі був без фотографів, які ходять по пляжу», - сказав еколог, зазначивши, що з тваринами можна поспілкуватися і в зоопарках.

Одна фотографія з твариною коштує в Криму від 10 до 30 грн.