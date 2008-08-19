Шок! Туристів в Алушті годують шаурмою з формаліном

В Алушті виявлено підпільний цех, який працює без будь-яких документів і санітарних норм: м`ясо для приготування шаурми там вимочували у формаліні, який запобігає розкладанню. Надалі це м`ясо поставлялося в десятки торговельних точок Алушти з виробництва і продажу шаурми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Сімферополі повідомив секретар інспекції з впорядкування Алушти Сергій ДАНИЛІН.

За його словами, за даним фактом порушено кримінальну справу за статтею порушення санітарно-епідеміологічних норм, разом з тим, цех продовжує працювати, а м`ясо – постачатися в торговельні точки міста.

За даними С.ДАНИЛІНА, в Алушті є три зареєстровані офіційні точки з виробництва і продажу шаурми, всі решта працюють нелегально. Разом з тим, зусилля влади закрити ці точки виявляються марними, оскільки цей бізнес курирується певними структурами.

Секретар інспекції із впорядкування Алушти також заявив, що в місті мали місце факти отруєння шаурмою, креветками і т.д. «Алушта перетворилася на базар, а набережна міста – це засилля зла і незаконної торгівлі», - сказав С.ДАНИЛІН.

*** Формалін запобігає розкладанню і сприяє довгому зберіганню, тому, зокрема, використовується при бальзамуванні органічних речовин, органів, організмів.