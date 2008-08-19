У Севастополі згадали про 6-й флот США, який нікого не питає

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає нереальним узгодження Чорноморським флотом РФ своїх дій з керівництвом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.САРАТОВ заявив на прес-конференції у Севастополі, відповідаючи на запитання, чи поділяє він стурбованість Президента України Віктора ЮЩЕНКА у зв’язку із участю кораблів Чорноморського флоту РФ у блокаді узбережжя Грузії, чим Україна, фактично, «була втягнута в конфлікт».

Щоб „підрозділ чужої країни узгоджував усі свої дії з керівництвом країни, на території якої він базується. Цього не було ніде, і ніде не буде”, - сказав В.САРАТОВ.

Аргументуючи свою позицію, голова міськради зазначив: „Тобто, 6-й флот США, який стоїть у Неаполі, не узгоджує з урядом Італії, куди кораблі послати, куди піти. Ну, питання взагалі не стоїть”.

Як заявив В.САРАТОВ, „коли відносини між Україною і Росією були достатньо дружніми, питання не існувало”. За його словами, „Президент ЮЩЕНКО проводить політику, спрямовану на залучення України до НАТО, і природньо, що відносини (з Росією) починають кардинально псуватися”.