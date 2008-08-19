У вас два паспорти? Тоді міліціонери йдуть до вас

Україна проводить роботу з виявлення громадян, які незаконно отримали паспорти іншої держави. Про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО під час он-лайн-конференції на сайті “Главред”.

“Разом з правоохоронними органами, в тому числі СБУ, Міністерством внутрішніх справ, Генпрокуратурою, вже проводиться робота з виявлення громадян, які незаконним чином отримали паспорти іншої держави”, - сказав він.

Міністр запевнив, держава не допустить, щоб під гаслом захисту прав своїх громадян відбувалися події, подібні до тих, що сталися в Грузії.

За словами В.ОГРИЗКА, для цього в Україні є “достатньо сил і засобів”.

Він нагадав, що, згідно з Конституцією, в Україні є лише одне громадянство, тому будь-які спроби нав’язати українцям громадянство іншої держави є незаконними.