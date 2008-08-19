Кримська прокуратура викрила депутата-експлуататора
18:07, 19 серпня 2008Крым
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Порушено кримінальну справу
Прокурор Криму Володимир БОЙКО порушив кримінальну справу стосовно одного з депутатів Коктебельськой селищної ради за ч 1, 2 ст. 172 КК - грубе порушення законодавства про працю.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, депутат і приватний підприємець в одній особі порахував зайвим укладення трудового договору зі своїми працівниками. Внаслідок чого працівники були позбавлені права зарахувати відпрацьований час до трудового стажу, права на пенсійне забезпечення, права соціального страхування.
Слідство у справі триває.
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