У Тимошенко обіцяють підписати правила для ЧФ РФ

Кабінет міністрів найближчим часом приведе у відповідність до указу Президента України нормативні акти про перетин державного кордону військовослужбовцями та кораблями Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО під час он-лайн-конференції на сайті “Главред”.

“Йдеться про те, що відповідно до указу Президента Кабмін найближчим часом прийме відповідні документи і приведе у відповідність з цим указом усі свої нормативні акти. У цих документах буде прописано механізм виходу і заходу кораблів ЧФ РФ в Україну”, - сказав він.

За словами міністра, до того часу для кораблів ЧФ РФ будуть діяти попередні умови. «Думаю, що ті кораблі, які вийшли з Севастополя до підписання указів, підпадатимуть під дію попередніх нормотворчих документів”,- додав В.ОГРИЗКО.

Водночас він наголосив, що якщо іноземні військові формування беруть участь у конфліктах, то це створює проблеми для національної безпеки України, і українська сторона не може не реагувати на них.

Міністр також запевнив, що, “безумовно, ніяких мінних загорож і військових сутичок не буде, про це навіть не можна говорити”.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями і літаками Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебувають на території України.

Порядком, серед іншого, встановлюється, що для перетину кордону України військовими кораблями або літаками ЧФ РФ командування флоту не пізніше ніж за 72 години надсилає через штаб ВМС Збройних сил України до Генштабу ЗСУ відповідне повідомлення.

У такому повідомленні обов`язково зазначаються відомості про наявність на таких військових кораблях або літаках осіб, озброєння, боєприпасів і вибухонебезпечних речовин, військового майна та обладнання, що транспортується.

У разі отримання згоди командування ЧФ інформує не пізніше ніж за одну добу до перетину державного кордону штаб Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та відповідний митний орган України.

У випадку невиконання зазначених вимог служби державних контрольних органів України невідкладно інформують про це Міністерство закордонних справ України та можуть від імені України вимагати від військового корабля або літака ЧФ негайно залишити внутрішні води і територіальне море України або її повітряний простір.