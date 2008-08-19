Огризко не може собі уявити російські війська у Криму

Криза у Грузії ще раз підтвердила, що питання забезпечення національної безпеки України є ключовим і нагальним, вважає міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

Про це він сказав в ході он-лайн-конференції на сайті “Главред”.

Відповідаючи на запитання стосовно ризику вторгнення військ Росії у Крим, В.ОГРИЗКО сказав: “Я виключаю. Не можу уявити собі нічого подібного”.

Міністр зазначив, що є "не тільки право сили, але й міжнародне право".

“Росія після подій у Грузії опинилась в міжнародній ізоляції. Це підтвердило і сьогоднішнє засідання НАТО. Я не можу собі уявити, що станеться введення військ на територію Криму”, - додав В.ОГРИЗКО.