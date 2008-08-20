2 чоловіків віднесло в Чорне море
09:30, 20 серпня 2008Крым
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Прикордонники і МНСники врятували
У Чорному морі в Криму врятовані 2 чоловіків, 1975 і 1977 років народження, на гумовому човні.
Як повідомляє прес-служба МНС, чоловіків на човні віднесло в море у районі селища Морське.
Спільними зусиллями прикордонників і місцевих рятувальників вони були врятовані.
Ситуація перебувала під контролем Севастопольського Морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС.
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