Єхануров приїхав до Криму

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ прибув з робочою поїздкою до Криму.

Міністр оборони України перевірить боєготовність військових частин Військово-Морських Сил і Протиповітряної оборони Збройних Сил України та вручить ключі від квартир українським військовослужбовцям.

Як передає кореспондент УНІАН, на військовому аеродромі «Бельбек» Ю.ЄХАНУРОВ перевірить організацію та несення бойового чергування з протиповітряної оборони бригади тактичної авіації повітряних сил ЗСУ. Планом роботи міністра оборони також передбачено спостереження за навчаннями бригади надводних кораблів, що дислокуються на північному узбережжі Кримського півострова. Глава вітчизняного оборонного відомства також буде присутнім на тактико-спеціальних навчаннях берегового ракетного дивізіону Центру морських операцій ВМС України.

Цього ж дня у Севастополі Ю.ЄХАНУРОВ вручить ключі від квартир офіцерам гарнізону. Зокрема, квартири отримають десять військовослужбовців у Севастополі та десять представників ЗСУ, які проходять службу у Євпаторії.

Планом робочої поїздки Ю.ЄХАНУРОВА до Криму також передбачена презентація перспективного плану комплексного будівництва житла для сімей військовослужбовців ЗСУ та доступного житла для громадян України на землях військових містечок Міноборони.