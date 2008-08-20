Закриття Чемпіонату світу з міні-футболу серед поліцейських. Ю.Луценко в Криму

10:43, 20 серпня 2008
Крым
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21 серпня – 19.00. Урочисте закриття Чемпіонату світу з міні-футболу серед поліцейських (WISPA).

У церемонії закриття турніру і врученні нагород візьме участь глава МВС України Юрій Луценко. Передбачено спілкування з представниками ЗМІ. 

Акредитація - (80652) 296-285.

Виїзд від кримського Главку МВС (21 серпня, 18.00). 

Спортивна база ФК «Скіф» в селі Новопавловка Бахчисарайського району АРК.

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