ЄЦ пропонує переглянути договір про дружбу з Росією

У партії “Єдиний Центр” пропонують переглянути Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною і Російською Федерацією від 1997 року, а у випадку продовження провокацій з боку посадовців Росії - припинити його дію.

Про це заявив народний депутат України, голова “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Ми вітаємо дії російської сторони, спрямовані на виконання указів Президента України, при поверненні кораблів Чорноморського флоту Росії в Севастополь», - заявив І.КРІЛЬ.

Він вважає некоректними дії деяких російських офіційних осіб, які, «галасуючи з приводу нещодавнього оприлюднення указів Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо Чорноморського флоту Російської Федерації, вдалися до погрози одностороннього виходу з Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною і Російською Федерацією від 1997 року».

«Нас не потрібно лякати. Нам не потрібно погрожувати. Ми поважаємо всіх, хто поважає нас. Але перш за все ми поважаємо свою державу», - наголосив народний депутат.

Тому він закликав «усі політичні сили, представлені у Верховній Раді України, для того, щоб зупинити спекуляції та погрози російської сторони стосовно договору між нашими країнами, невідкладно розглянути питання щодо перегляду умов, а у випадку продовження провокацій з боку посадовців Росії - припинення дії даного договору з огляду на різку зміну міжнародної ситуації, а також на те, що своїми діями російська сторона вже фактично порушила букву цієї угоди, не кажучи вже про її дух».

«Тим самим ми доведемо і Росії, і всьому світовому співтовариству, що розмови з позиції сили - це не той метод, який слід застосовувати у діалозі з Україною», - підкреслив І.КРІЛЬ.