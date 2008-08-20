Скандал у Пекіні: кримчанку можуть позбавити медалі через допінг

Українська спортсменка Людмила БЛОНСЬКА може бути позбавлена срібної олімпійської медалі за багатоборство, оскільки її тест на допінг виявився позитивним.

Як повідомляє агентство Асошиейтед Пресс, Міжнародний Олімпійський Комітет заявив про початок визначення дисциплінарної процедури щодо Л.БЛОНСЬКОЇ, яка прийшла другою після ще одної українки Наталії ДОБРИНСЬКОЇ в змаганнях з багатоборства в минулу суботу.

Планується, що дисциплінарна Комісія і виконавча рада МОК приймуть кінцеве рішення в четвер.

Якщо звинувачення в застосування допінгу підтвердиться, в української спортсменки заберуть її медаль, і виключать зі змагань.

БЛОНСЬКУ вже відстороняли від участі в змаганнях через допінг на 2003-2005 роки. Якщо звинувачення у застосуванні допінгу вдруге підтвердиться, її дискваліфікують на все життя.

На даний момент, уже 4 атлети були дискваліфіковані і викинуті зі змагань через позитивні тести на допінг.