«Золотим» армійцям-олімпійцям обіцяють квартири

Кожному армійському спортсмену, який виборов золоту медаль на Олімпійських іграх у Пекіні, Міністерство оборони України надасть квартиру.

Як передає кореспондент УНІАН, про таке рішення повідомив сьогодні міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ під час робочої поїздки до Севастополя.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що серед усіх золотих медалей, що є на сьогодні в активі національної збірної України на Олімпіаді, три вибороли представники спортивних клубів Збройних Сил України.

«Наші армійські спортсмени тренуються у складних умовах, але гідно представляють державу на міжнародній арені. Дуже хотів би, щоб таких атлетів було побільше. Я ухвалив рішення кожному олімпійському чемпіону надати квартиру, і зараз вирішується питання про заохочення срібних та бронзових призерів, що представляють армійський спорт», - сказав глава вітчизняного оборонного відомства.