Крим стандартно відзначить День незалежності України

22-23 серпня в Криму відбудуться урочисті заходи, присвячені Дню незалежності України і Дню державного прапора України.

Як повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму, 22 серпня пройде церемонія вручення паспортів кримчанам, яким виповнилося 16 років. Цього ж дня вручатимуть державні нагороди і нагороди АР Крим. У Кримському академічному українському музичному театрі пройде святковий концерт.

23 серпня в Сімферополі пройде церемонія підняття державного прапора України і покладання квітів до пам`ятника Тарасові Шевченку. У заході планується участь керівництва Кримської автономії і Сімферопольського міськвиконкому, представників громадськості.

Як повідомляє прес-центр міськради Сімферополя, 23 серпня в Кримському українському музичному театрі пройде святковий концерт народного артиста України Степана ГИКИ.

24 серпня в кінотеатрах «Спартак» і «Космос» відбудуться добродійні сеанси кінофільмів про історію України.