Севастополь підкинув трохи грошей постраждалому Прикарпаттю

Підприємства, організації, установи і жителі Севастополя переказали більш як 150 тис. грн. до фонду допомоги Снятинському району Прикарпаття.

Збір коштів у місті на добродійний рахунок Снятинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області триває, повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації міськдержадміністрації.

За інформацією заступника голови міськдержадміністрації Севастополя Мирослава САГАЙДАКА, який тільки-но повернувся з відрядження до Івано-Франківської області, між Севастополем і Снятинським районом (УНІАН: це район закріплений за Севастополем для надання допомоги постраждалим від стихійного лиха відповідно до рішення Секретаріату Президента України) досягнута домовленість про те, що міська держадміністрація працюватиме безпосередньо з Борщевською сільською радою, де від повені постраждали, в основному, об`єкти соцкультпобуту: медичний пункт, школи, клуб, бібліотека, а також адміністративна будівля сільради.

Роботи з відновлення шкіл вже почалися (всього треба відновити три школи). Капітальний ремонт треба завершити до 1 вересня, щоб забезпечити нормальний навчальний процес. «Будівлі, що зазнали дії паводку, перебувають в такому тяжкому стані, що доведеться їх розбирати і зводити нові», - зазначив М.САГАЙДАК.

Також, за інформацією заступника голови міськадміністрації, 26 серпня очікується прибуття групи дітей зі Снятинського району для оздоровлення в таборі «Ласпі».

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Севастопольська міська рада ухвалила рішення про виділення на відновлювальні роботи 380 тис. грн. постраждалому від повені Снятинському району Івано-Франківської області, і 120 тис. грн. - на утримання в оздоровчих дитячих таборах міста дітей з постраждалих регіонів. 4 серпня Севастополь прийняв на оздоровлення 60 дітей з Буковини.