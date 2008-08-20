Громадський комітет підтримки флоту Росії створено в Криму
14:18, 20 серпня 2008Крым
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Основне завдання витікає з назви
У Криму створено Громадський комітет підтримки Чорноморського флоту РФ. Ініціаторами створення виступили організації російських співвітчизників: Російська община Криму і Російська община Севастополя.
Як повідомили у прес-службі Російської общини Криму, засновницькі збори комітету відбулися 19 серпня в Севастополі. «Основне завдання цього міжрегіонального об`єднання громадян витікає з його назви, для чого засновники запрошують в громадський комітет близькі по духу рухи Криму, України і Росії», - відзначають організатори.
За їх даними, про підтримку новоствореного комітету заявили Кримська республіканська організація партії «Російський блок», Кримський козачий союз та ін.
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