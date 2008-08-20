Прем’єрка спростовує звинувачення у зраді націнтересів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відкинула звинувачення Секретаріату Президента у зраді національних інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції за результатами засідання уряду.

Прем’єр-міністр зауважила, що безумовно хоче спростувати такі звинувачення.

«Такі заяви дрібних чиновників потребують не коментарів, а доброго столяра, щоб змінити вивіску Секретаріату Президента на палату №6», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я ніколи не була на Сардинії. Якщо вони не вірять, то хай запитають у сардин, які там плавають», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр додала, що не може давати серйозні коментарі на такі заяви, «дурниці – вони і є дурниці», додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила: «Моя позиція – бути з Україною, з народом України». Вона зазначила, що всі її дії як політика це підтверджують.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть правоохоронним органам для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції в діях діючого прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за інформацією, що є, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили в конфлікті з Грузією.

«Координацію проекту «Вибори-2010» покладено на створений у Москві центр на чолі з Віктором МЕДВЕДЧУКОМ. До центру також входять Сергій КЛЮЄВ, Григорій СУРКІС і Олександр ЗАДОРОЖНІЙ. Гуманітарними проектами в Україні займатиметься Дмитро ТАБАЧНИК”, говориться в повідомленні.

При цьому, зазначає А.КИСЛИНСЬКИЙ, на реалізацію проекту підтримки Ю.ТИМОШЕНКО вже зарезервовано близько 1 мільярда доларів США.

«Роботу передвиборного штабу вже фактично почато. До неї залучаються українські фінансово-промислові групи, які вже встигли відзначитися на підтримці проросійського проекту в 2004 році. Перебуваючи з найближчим оточенням на Сардинії, ТИМОШЕНКО скликає під свої прапори «вчорашніх», які прагнуть реваншу, на чолі з МЕДВЕДЧУКОМ. Нещодавно, на особисте запрошення ТИМОШЕНКО Ю.В., до них приєднався і КУЧМА Л.Д., прилетівши в суботу на Сардинію», - зазначив заступник глави Секретаріату Президента.