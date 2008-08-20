50% українців вважають, що військова загроза для України існує

50% українців вважають, що існує військова загроза для України у разі загострення конфлікту між Росією та Грузією. Про це свідчить всеукраїнське опитування громадської думки, яке протягом 14 – 19 серпня провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Відповідаючи на запитання «Чи існує військова загроза для України у разі загострення конфлікту між Росією та Грузією, особливо зважаючи на той факт, що Російський флот, базується в Севастополі?», 50% сказали, що однозначно так або скоріше так, 35% – однозначно ні або скоріше ні. 15% не визначились із відповіддю на це запитання.

З тим, що існує військова загроза для України у разі ескалації конфлікту між Росією та Грузією, погодились 63% прихильників блоку «Наша Україна-Народна самооборона», 61% − Блоку Юлії Тимошенко, 45% − Блоку Литвина, 44% − Партії регіонів та 34% − КПУ.

Відповідаючи на запитання «На Вашу думку, чи мала право Росія виводити свої кораблі з Криму для участі у військових діях?» 35% сказали, що Росія мала таке право, 32% − що не мала. 33% не визначилися з відповіддю на це питання.

З тим, що Росія не мала права виводити свої кораблі з Криму для участі у військових діях погодились 46% прихильників Блоку Юлії Тимошенко, 46% − блоку «Наша Україна-Народна самооборона», 28% − Блоку Литвина, 22% − КПУ, та 20% − Партії регіонів.

Відповідаючи на запитання «Яким чином має вчинити Україна стосовно Чорноморського флоту Росії у випадку його участі у військових діях у Грузії?», 17% сказали, що Україна має наполягати на виведенні флоту зі своєї території найближчим часом, 29% – наполягати на виведенні флоту з території України з 2017 року, 27% − продовжити перебування Чорноморського флоту Росії на території України після 2017 року. 27% не визначились із відповіддю на це запитання.

З тим, що Україна має наполягати на виведенні ЧФ Росії з Криму з 2017 року, погодились 35% прихильників БЮТ, 32% − блоку «НУ-НС», 29% − ПР, 27% − Блоку Литвина, та 23% − КПУ.

Методом особистого інтерв`ю опитано 2027 респондентів, що мешкають в усіх областях України, в АР Крим та у Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,5% для показників близьких до 50%, 3,0% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%.