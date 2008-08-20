Єхануров готовий відправити миротворців на Кавказ

Україна і Міністерство оборони України у випадку відповідних рішень готові надіслати миротворців на Кавказ у складі багатонаціонального контингенту ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Севастополі заявив у прямому ефірі телеканалу „Бриз” міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ.

„Якщо таке рішення буде прийнято, то ми готові виконати ці завдання. Але треба, щоб рішення були прийняті”, - сказав міністр оборони.

На думку Ю.ЄХАНУРОВА, „Україна має дуже серйозний міжнародний досвід участі саме у цих питаннях. Більше 30 тисяч військовослужбовців України уже брали участь у миротворчих операціях”, і „це дуже відповідальний і серйозний сектор нашої роботи”.

Міністр додав, що сьогодні понад 600 військовослужбовців різних військових спеціальностей перебувають за межами України і є миротворцями. Тобто, вважає він, виконанню таких завдань можуть добре посприяти саме український досвід і миролюбна „українська натура”.

Водночас, у Ю.ЄХАНУРОВА викликають подив „чисто пропагандистські речі”, коли „усім розписані завдання наперед, і треба там розповідати різні казочки по телебаченню”.

За його словами, „це робиться для того, щоб дискредитувати наперед (Україну і її Збройні Сили - УНІАН), про всяк випадок”.

„Але, - додав Ю.ЄХАНУРОВ, - Україна і Міністерство оборони України готові у випадку відповідних рішень надсилати миротворців”.