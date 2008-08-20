Україна не має наміру керувати ЧФ Росії, але...

Українська сторона не ставить під сумнів, що Чорноморський флот РФ підпорядковується своєму головнокомандувачу, ніхто не має наміру втручатися у процес діяльності та керування ЧФ РФ. Водночас, ніхто не може ставити під сумнів і право України контролювати тих, хто перебуває на нашій території.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі прес-служби Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, в документі відзначається, що тимчасове перебування ЧФ РФ на території України регулюється трьома базовими угодами між Україною та РФ від 1997 року. Відповідно до пункту 1 статті 6 Угоди про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України, військові формування ЧФ РФ мають поважати суверенітет України, дотримуватися її законодавства та не допускати втручання у внутрішні справи України. Питання проходження ЧФ РФ територіальними водами України, перетину державного кордону України, пересування військових підрозділів флоту територією нашої держави регулюється саме законодавством України. Це випливає зі статті 15 Угоди про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України.

Прес-служба МЗС відзначає, що Україна повністю дотримується положень базових угод з питань ЧФ РФ і сподівається, що російська сторона також буде дотримуватися відповідних міжнародно-правових норм щодо діяльності російського флоту в Україні, а також законодавства України. “Жорстка риторика у цьому питанні є контрпродуктивною. Водночас, українська сторона позитивно оцінює готовність керівництва РФ до продовження діалогу з питань перебування ЧФ РФ на території України”, - відзначає українське зовнішньополітичне відомство.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня ц. р., після того, як кораблі ЧФ РФ вирушили в зону грузино-південноосетинського конфлікту, Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями і літаками Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебувають на території України.

Порядком, серед іншого, встановлюється, що для перетину кордону України військовими кораблями або літаками ЧФ РФ командування флоту не пізніше ніж за 72 години надсилає через штаб ВМС Збройних сил України до Генштабу ЗСУ відповідне повідомлення.

Міністерство закордонних справ РФ назвало «серйозним антиросійським кроком» підписання В.ЮЩЕНКОМ указу про порядок пересування військових формувань ЧФ Росії поза місцями їх дислокації на території України. Як говориться у заяві МЗС РФ, «українське керівництво пішло на новий серйозний антиросійський крок. Президент України В.ЮЩЕНКО видав указ, який претендує на те, щоб в односторонньому порядку регулювати перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Нововведення націлені на те, щоб створити серйозні ускладнення для практичної діяльності флоту в прямій суперечності з базовими угодами між Російською Федерацією і Україною про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України 1997 р.». Як відзначається в заяві, «цей односторонній крок завдає ще одного удару по переговорному процесу по проблематиці Чорноморського флоту, а в ширшому плані - по всьому комплексу двосторонніх відносин».