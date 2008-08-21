У Криму від удару струму загинув житель Москви

Сходив на рибалку...

Житель Москви загинув внаслідок нещасного випадку в кримському місті Бахчисарай. Як повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, тіло чоловіка (1965 року народження) знайшли в ставку. «Смерть настала внаслідок поразки електричним струмом при торканні вудилищем до електропроводів напругою 4 кВ», - повідомляє прес-служба кримського Главку МНС.

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