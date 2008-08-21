В Саках пройде фестиваль грязі

У місті цього добра навалом

22-24 серпня в місті Саки (Крим) пройде фестиваль «Сакські грязі-2008». Захід за традицією проводиться в дні святкування Дня Незалежності України. Під час фестивалю пройде конкурс презентацій оздоровниць курорту міста Саки, дефіле «Боді-арт із сакських грязей», шоу «Королева курорту – 2008», концерти. Також пройде наукова конференція «Курорт Саки. Вчора. Сьогодні. Завтра», в роботі якої візьмуть участь провідні медики сакського курорту. Фестиваль проводиться за ініціативою виконавчого комітету Сакської міської ради за підтримки мера Олега Клюя.

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