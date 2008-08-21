Податківці вилучили 8 автівок у Сімферополі

У Сімферополі співробітники податкової міліції в рамках операції «Курорт-2008» вилучили 8 автомобілів іноземного виробництва (марок Lexus, Mitsubishi, Toyota, Honda) на суму близько 1,7 млн. грн.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму, під час проведення оперативних заходів податківці здійснили на одному з демонстраційних автомобільних майданчиків Сімферополя покупку автомобіля Toyota Prado. Встановлено, що реалізацією автомобілів займалося приватне підприємство Херсонської області, не маючи дозволу на розміщення об`єкту і торгівельного патенту.

Також в ході перевірки було встановлено ще одне порушення – проведення грошей не через реєстратор розрахункових операцій.

Складений протокол, сума очікуваних штрафних санкцій – 1 мільйон 225 тисяч грн.